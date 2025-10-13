Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (11.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kobelweg / Dayton-Ring.

Gegen 19.00 Uhr hielt ein 25-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt an der Ampelanlage am Kobelweg an. Hierbei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf das Auto des 25-Jährigen auf. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes SUV von der Unfallstelle. Im Mercedes befanden sich offenbar zwei männliche Personen im Alter von 25 bis 30 Jahren. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

