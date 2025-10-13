PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (12.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friesenstraße.

Gegen 19.00 Uhr kam es an der Kreuzung zur Neuburger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 48-Jähriger fuhr dabei auf das Auto einer 50-Jährigen auf. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Der 48-Jährige wollte offenbar anschließend von der Unfallstelle flüchten. Ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall. Dieser wollte den 48-Jährigen an der augenscheinlichen Flucht hindern, indem er sich in den Weg stellte. Hierbei fuhr der 48-Jährige mit seinem Auto los. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 32-Jährigen. Der 32-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen den 48-Jährigen.

Der 48-Jährige sowie der 32-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 50-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Sicherheit durch Sichtbarkeit

    Augsburg (ots) - Nordschwaben - Im vergangenen Jahr kam es in Nordschwaben zu etwa 2.200 Verkehrsunfällen bei Dämmerung oder Dunkelheit. Dabei wurden rund 1.000 Personen verletzt und 12 getötet. Die Polizei vertritt den Standpunkt, dass jeder Verletzte und jeder Tote im Straßenverkehr einer zu viel ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen stellen regelmäßig fehlende bzw. mangelhafte Beleuchtung oder schlechte ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:22

    POL Schwaben Nord: Infoveranstaltung zum Thema Schockanrufe

    Augsburg (ots) - Landkreis Augsburg / Landkreis Aichach Friedberg - Falscher Handwerker, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Überweisungsbetrug, falscher Polizist... Immer wieder liest man von Betrügereien, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten versuchen Betrüger Bargeld oder andere ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:20

    POL Schwaben Nord: REMINDER - E-Bike fahren - aber sicher!

    Augsburg (ots) - Augsburg - Der Umstieg vom normalen Fahrrad auf ein E-Bike oder Pedelec ist für Fahrerinnen und Fahrer oftmals nicht so leicht. Daher bietet die Verkehrspolizei Augsburg für E-Bike- und Pedelecfahrer ab 50 Jahren ein individuelles Fahrradtraining an. Durch theoretische und praktische Inhalte sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gefahrenstellen aufgezeigt, Tipps zur Verkehrssicherheit gegeben und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren