Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Sonntag (12.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friesenstraße.
Gegen 19.00 Uhr kam es an der Kreuzung zur Neuburger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 48-Jähriger fuhr dabei auf das Auto einer 50-Jährigen auf. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Der 48-Jährige wollte offenbar anschließend von der Unfallstelle flüchten. Ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall. Dieser wollte den 48-Jährigen an der augenscheinlichen Flucht hindern, indem er sich in den Weg stellte. Hierbei fuhr der 48-Jährige mit seinem Auto los. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 32-Jährigen. Der 32-Jährige wurde dabei nicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen den 48-Jährigen.
Der 48-Jährige sowie der 32-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 50-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell