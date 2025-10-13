Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (12.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friesenstraße.

Gegen 19.00 Uhr kam es an der Kreuzung zur Neuburger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 48-Jähriger fuhr dabei auf das Auto einer 50-Jährigen auf. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Der 48-Jährige wollte offenbar anschließend von der Unfallstelle flüchten. Ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall. Dieser wollte den 48-Jährigen an der augenscheinlichen Flucht hindern, indem er sich in den Weg stellte. Hierbei fuhr der 48-Jährige mit seinem Auto los. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 32-Jährigen. Der 32-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen den 48-Jährigen.

Der 48-Jährige sowie der 32-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 50-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell