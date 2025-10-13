Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Infoveranstaltung zum Thema Schockanrufe

Augsburg (ots)

Landkreis Augsburg / Landkreis Aichach Friedberg - Falscher Handwerker, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Überweisungsbetrug, falscher Polizist...

Immer wieder liest man von Betrügereien, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten versuchen Betrüger Bargeld oder andere Vermögenswerte zu erschleichen.

An folgenden Terminen sind Kolleginnen und Kollegen der Mobilen Wache und der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Landkreis mit einem Infostand vor Ort:

- 16.10.25 von 08.30 - 11.30 Uhr: Diedorf, Lindenstraße 11 (Feuerwehrparkplatz) - 28.10.25 von 09:30 - 12:30 Uhr: Kissing, Bahnhofsallee 4 (Parkplatz) - 31.10.25 von 09.00 - 12.00 Uhr: Wochenmarkt Bobingen (Rathausplatz)

Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich beraten zu lassen und mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell