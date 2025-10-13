PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: REMINDER - E-Bike fahren - aber sicher!

Augsburg (ots)

Augsburg - Der Umstieg vom normalen Fahrrad auf ein E-Bike oder Pedelec ist für Fahrerinnen und Fahrer oftmals nicht so leicht. Daher bietet die Verkehrspolizei Augsburg für E-Bike- und Pedelecfahrer ab 50 Jahren ein individuelles Fahrradtraining an.

Durch theoretische und praktische Inhalte sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gefahrenstellen aufgezeigt, Tipps zur Verkehrssicherheit gegeben und Übungen mit dem Fahrrad durchgeführt werden.

Das Fahrradtraining findet am Mittwoch (15.10.2025), 16:00 bis 18:30 Uhr, in der Jugendverkehrschule Senkelbach (Senkelbachstraße 10, 86153 Augsburg) statt.

Das Training ist kostenlos und bei jedem Wetter. Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Haftung. Das eigene Fahrrad sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen.

Eine Anmeldung bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/324-2398 oder unter pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de ist zwingend erforderlich. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

