Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1892 - Polizei stoppt Auto ohne Zulassung und Fahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Freitag (10.10.2025) fuhr ein 45-Jähriger ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz in der Mühlhauser Straße. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 22.00 Uhr war der 45-Jährige mit seinem Auto in der Mühlhauser Straße unterwegs. Die Polizei hielt das Fahrzeug an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Für das Auto bestand zudem weder eine Zulassung, noch ein Versicherungsschutz. Der Mann montierte am Auto schlichtweg die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs. Die Fahrt war für den 45-Jährigen (deutsche/kasachische STA) beendet. Die Beamten stellten die Kennzeichen sowie das gesamte Fahrzeug vor Ort sicher. Die Polizei ermittelt nun untern anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen die Zulassungsordnung.

