Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1895 - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Samstag (11.10.2025) nahm die Polizei zwei Jugendliche fest, die offenbar zuvor ein Auto im Bereich der Haunstetter Straße beschädigt hatten. Gegen 19.50 Uhr meldeten Passanten bei der Polizei, dass zerbrochene Flaschen auf der Haunstetter Straße liegen würden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zahlreiche zerbrochene Flaschen im Bereich einer Haltestelle und mehrere Jugendliche vor Ort fest. Zudem war der Außenspiegel eines geparkten Autos abgerissen. Offenbar waren zwei 14-jährige Jugendliche hierfür verantwortlich. Bei der Kontrolle verhielt sich einer der beiden Jugendlichen derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Beide 14-Jährigen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo sie schließlich ihren Eltern übergeben wurden. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Jugendlichen (kosovarische und deutsche STA) wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

