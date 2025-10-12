PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1897 - Alkoholisierter Mann flüchtet nach Unfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (11.10.2025) verursachte ein 26-Jähriger zunächst einen Verkehrsunfall in der Riedinger Straße und flüchtete anschließend. Ein Zeuge und die Polizei stoppten schließlich den alkoholisierten Mann. Gegen 23.45 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Auto in der Riedinger Straße unterwegs. Dort fuhr er offenbar an einer roten Ampel rückwärts und stieß dabei gegen ein anderes Fahrzeug. Anschließend flüchtete der 26-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit. Ein weiterer Unfallbeteiligter nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann dank einer gesperrten Straße. Auch die alarmierte Polizeistreife war umgehend vor Ort und kontrollierte den Mann. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen (litauische STA) nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

