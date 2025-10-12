PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1898 - Nach Unfallflucht: Polizei ermittelt mutmaßlich Beteiligten.

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (10.10.2025) flüchtete ein zunächst Unbekannter nach einem Verkehrsunfall im Caritasweg. Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Verursacher. Gegen 07.45 Uhr fuhr offenbar ein 64-Jährigen mit seinem Auto entgegen der Einbahnstraße im Caritasweg. Dabei soll er ein geparktes Fahrzeug touchiert haben und anschließend geflüchtet sein. Ein Passant beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort und ermittelten umgehend das beteiligte Fahrzeug sowie den 64-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher (kroatischer STA). Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 64-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

