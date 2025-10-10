Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Bikes

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum von Mittwoch (08.10.2025), 13.30 Uhr, bis Donnerstag (09.10.2025), 08.00 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Schillstraße.

Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell