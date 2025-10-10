PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Bikes

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum von Mittwoch (08.10.2025), 13.30 Uhr, bis Donnerstag (09.10.2025), 08.00 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Schillstraße.

Im oben genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Mittwoch (08.10.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 86-Jährigen. Gegen 08.00 Uhr war ein 86-Jähriger in der Luther-King-Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr dem 86-Jährigen entgegen. Hierbei kam es beinahe zum Zusammenstoß. Um einen Sturz zu vermeiden, hielt sich der 86-Jährige am Lenker des ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:17

    POL Schwaben Nord: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

    Augsburg (ots) - Gersthofen / Langweid / Aichach - Von Freitag (03.10.2025) bis Sonntag (06.10.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A 8, der Bundesstraße B 300 und der Bundesstraße B 2 durch. Von insgesamt rund 60.000 gemessenen Fahrzeugen stellten die Beamten bei über 990 Fahrzeuge eine zu hohe Geschwindigkeit fest. Bei knapp 500 Fahrzeugen erfolgte eine ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Mittwoch (08.10.2025) war ein 53-Jähriger mit seinem Auto offenbar alkoholisiert in der Benzstraße unterwegs. Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein 31-Jähriger auf einem Parkplatz den 53-Jährigen, wie dieser in seinem Auto offenbar Alkohol konsumierte. Der 31-Jährige wollte den 53-Jährigen am Losfahren hindern. Hierbei fuhr der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren