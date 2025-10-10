Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Mittwoch (08.10.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 86-Jährigen.

Gegen 08.00 Uhr war ein 86-Jähriger in der Luther-King-Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr dem 86-Jährigen entgegen. Hierbei kam es beinahe zum Zusammenstoß. Um einen Sturz zu vermeiden, hielt sich der 86-Jährige am Lenker des Rades fest. Dabei kippte das Fahrrad und der Unbekannte musste abspringen. Anschließend ging der Unbekannte den 86-Jährigen offenbar körperlich an und stieß ihn in ein Gebüsch. Der 86-Jährige ging dabei zu Boden. Der 86-Jährige lief daraufhin vor dem Unbekannten davon.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell