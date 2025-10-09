Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Stadtbergen - In der Zeit von Montag (06.10.2025), 15.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 15.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Virchowstraße.
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
