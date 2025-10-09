Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch
Augsburg (ots)
Lechhausen - In der Zeit von Sonntag (05.10.2025), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (08.10.2025), 16.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Schrebergarten in der Meraner Straße.
Die Unbekannten öffneten dabei gewaltsam mehrere Gartenhäuser und entwendeten Gegenstände. Der Sachschaden sowie der Beuteschaden werden derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell