Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Präventionstheater - Lug und Betrug
Augsburg (ots)
Mering - Am kommenden Samstag (11.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem Neuen Theater Mering e.V. ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle (Luitpoldstraße 8, 86415 Mering) statt. Die Vorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
