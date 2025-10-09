PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Präventionstheater - Lug und Betrug

Augsburg (ots)

Mering - Am kommenden Samstag (11.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem Neuen Theater Mering e.V. ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle (Luitpoldstraße 8, 86415 Mering) statt. Die Vorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

