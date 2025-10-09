POL Schwaben Nord: Präventionstheater - Lug und Betrug

Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Montag (06.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), gegen 21.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz in der Watzmannstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen weißen Hyundai im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten ...

