Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Mehrere Unfälle im Berufsverkehr auf der A3 Höhe Montabaur

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, den 07.11.2024, kam es gegen 06:00 Uhr auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln, an der Anschlussstelle Montabaur zu einem Verkehrsunfall. Eine 47 jährige Fahrzeugführerin aus dem Westerwald, hatte beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Vorfahrt missachtet und war mit einem LKW kollidiert. In der Folge kam es im Berufsverkehr zu Staubildung auf der BAB3 und der B255. Im Stau ereigneten sich dann zwei weitere Unfälle durch fehlerhaftes Fahrstreifenwechseln. Durch die Aufnahme der Unfälle kam es im Bereich Montabaur (A3/B255) für ca. eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei keinem der Unfälle kam es zu Personenschäden. Die Sachschadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 23000,-EUR.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell