Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (08.10.2025) entwendete eine 42-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Steinerne Furt.

Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 42-Jährige, als sie den Kassenbereich des Supermarktes ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter verfolgte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei.

Einsatzkräfte nahmen die 42-Jährige vorläufig fest und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige. Die 42-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell