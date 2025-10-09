Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Diebstahls
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Mittwoch (08.10.2025) entwendete eine 42-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Steinerne Furt.
Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 42-Jährige, als sie den Kassenbereich des Supermarktes ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter verfolgte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei.
Einsatzkräfte nahmen die 42-Jährige vorläufig fest und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige. Die 42-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
