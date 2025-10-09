Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (08.10.2025) fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Nagahama-Allee.

Gegen 22.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 22-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrer unterwegs war. Als die Beamten den 22-Jährigen kontrollieren wollten, bremste dieser abrupt ab. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß verhindern. Die Beamten kontrollierten den 22-Jährigen anschließend und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

