PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (08.10.2025) fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Nagahama-Allee.

Gegen 22.00 Uhr stellte eine Polizeistreife den 22-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrer unterwegs war. Als die Beamten den 22-Jährigen kontrollieren wollten, bremste dieser abrupt ab. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß verhindern. Die Beamten kontrollierten den 22-Jährigen anschließend und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 16:14

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Sonntag (05.10.2025), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (08.10.2025), 16.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Schrebergarten in der Meraner Straße. Die Unbekannten öffneten dabei gewaltsam mehrere Gartenhäuser und entwendeten Gegenstände. Der Sachschaden sowie der Beuteschaden werden derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:14

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Diebstahls

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (08.10.2025) entwendete eine 42-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Steinerne Furt. Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 42-Jährige, als sie den Kassenbereich des Supermarktes ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter verfolgte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei. Einsatzkräfte nahmen die 42-Jährige vorläufig fest und veranlassten eine ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:13

    POL Schwaben Nord: Präventionstheater - Lug und Betrug

    Augsburg (ots) - Mering - Am kommenden Samstag (11.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem Neuen Theater Mering e.V. ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle (Luitpoldstraße 8, 86415 Mering) statt. Die Vorstellung ist kostenlos. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren