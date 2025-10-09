Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (08.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einer 26-jährigen E-Bike-Fahrerin in der Zollernstraße.

Gegen 11.30 Uhr wollte die 57-Jährige von der Fahrbahn nach links auf den Geh- und Radweg auffahren. Die 26-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike den Radweg. Die E-Scooter-Fahrerin übersah offenbar die E-Bike-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Frauen leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 57-Jährige.

Die 57-Jährige sowie die 26-Jährige besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell