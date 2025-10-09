Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Mittwoch (08.10.2025) war ein 53-Jähriger mit seinem Auto offenbar alkoholisiert in der Benzstraße unterwegs.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein 31-Jähriger auf einem Parkplatz den 53-Jährigen, wie dieser in seinem Auto offenbar Alkohol konsumierte. Der 31-Jährige wollte den 53-Jährigen am Losfahren hindern. Hierbei fuhr der 53-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auf den 31-Jährigen zu, sodass dieser ausweichen musste.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 53-Jährigen im Anschluss. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 53-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 53-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung im Straßenverkehr gegen den 53-Jährigen.

Der 53-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Der 31-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

