Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Waffen sichergestellt und jugendliche Migranten aufgegriffen

Bautzen (ots)

Im Rahmen von flexiblen und mobilen Grenzkontrollen stellten Bundespolizisten am 14. Dezember 2024 um 14:30 Uhr in Sohland drei Jugendliche nach vorangegangener Einreise aus Tschechien fest.

Bei der Kontrolle eines 15-jährigen Deutsche fanden die Polizisten dann ein Butterflymesser und einen im Schuh versteckten Schlagring und bei einem 18-jährigen Georgier ebenfalls einen im Schuh versteckten Schlagring und ca. 3 Gramm Cannabisblüten.

Die Jugendlichen gaben an, dass sie nicht wussten, dass es verboten ist Schlagringe, Butterflymesser und Cannabis aus Tschechien einzuführen. Und da Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, wurden Anzeigen gefertigt.

Am 15. Dezember 2024 um 06:30 Uhr informierte eine Zugbegleiterin die Bundespolizei, dass sich im Zug in Richtung Dresden drei Jugendliche mit ausländischem Aussehen befinden, welche nicht im Besitz von gültigen Fahrkarten sind.

Als die Jugendlichen mitbekamen, dass die Zugbegleiterin mit der Polizei telefoniert, stiegen sie in Demitz-Thumitz aus dem Zug. Eine Streife begab sich nach Demitz-Thumitz und stellte die drei Jugendlichen in einem Wartehaus sitzend fest.

Es handelte sich um drei Syrer im Alter von 12, 15 und 16 Jahren. In einer ersten Befragung gaben sie an, dass sie mit einem grauen Fahrzeug bis nach Pommritz gefahren wurden und dann in den Zug stiegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an das Jugendamt des Landkreises Görlitz übergeben.

Die Bundespolizei bittet hiermit Zeugen, welche das Aussteigen am Bahnhaltepunkt Pommritz beobachtet haben oder Angaben zu dem grauen Fahrzeug machen können, sich bei der Bundespolizei Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache:

Seit einigen Wochen führt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ihre Grenzkontrollen im Raum des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien mobil und flexibel durch. In unregelmäßigen Abständen werden temporär an allen grenzüberführenden Straßen Kontrollen durch offen und verdeckt postierende Streifen durchgeführt. Hierbei bittet die Bundespolizei alle Bürgerinnen und Bürger, die aufgestellten Geschwindigkeitshinweise zu beachten und ihre Ausweisdokumente für die Kontrolle bereit zu halten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell