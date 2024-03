Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann versucht Zwangsentstempelung zu verhindern

Weimar (ots)

Am Mittwochvormittag waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes Weimar an einer Tankstelle in der Weimarer Südstadt dabei einen Pkw zu entstempeln, als der verantwortliche 64jährige Fahrer auf die Mitarbeiter zu ging und die Maßnahme durch aktive Gegenwehr versuchte zu verhindern. Trotz dessen konnte durch die Ordnungsamt Kollegen die Plakette am Kennzeichen entfernt werden, ehe der Mann sich in sein Fahrzeug setzte und davonfuhr. Die informierte Polizei konnte das Fahrzeug und wenig später den Fahrer feststellen. Auch hier verweigerte der Mann jegliche Mitarbeit. Nichtsdestotrotz erhielt er Anzeigen wegen Körperverletzung und den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell