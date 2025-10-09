Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Augsburg (ots)

Gersthofen / Langweid / Aichach - Von Freitag (03.10.2025) bis Sonntag (06.10.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A 8, der Bundesstraße B 300 und der Bundesstraße B 2 durch.

Von insgesamt rund 60.000 gemessenen Fahrzeugen stellten die Beamten bei über 990 Fahrzeuge eine zu hohe Geschwindigkeit fest. Bei knapp 500 Fahrzeugen erfolgte eine Bußgeldanzeige. Knapp 30 Autofahrer erwarten zudem ein Fahrverbot.

Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer mit 200 km/h bei erlaubten 120 km/h. Bei der Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit um 80 km/h erwarten den Mann zwei Punkte im Fahreignungsregister, drei Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 1.400 Euro.

Geschwindigkeitsüberschreitungen bleiben eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten und so zur Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen.

