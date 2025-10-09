PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Augsburg (ots)

Gersthofen / Langweid / Aichach - Von Freitag (03.10.2025) bis Sonntag (06.10.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A 8, der Bundesstraße B 300 und der Bundesstraße B 2 durch.

Von insgesamt rund 60.000 gemessenen Fahrzeugen stellten die Beamten bei über 990 Fahrzeuge eine zu hohe Geschwindigkeit fest. Bei knapp 500 Fahrzeugen erfolgte eine Bußgeldanzeige. Knapp 30 Autofahrer erwarten zudem ein Fahrverbot.

Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer mit 200 km/h bei erlaubten 120 km/h. Bei der Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit um 80 km/h erwarten den Mann zwei Punkte im Fahreignungsregister, drei Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 1.400 Euro.

Geschwindigkeitsüberschreitungen bleiben eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten und so zur Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 16:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Mittwoch (08.10.2025) war ein 53-Jähriger mit seinem Auto offenbar alkoholisiert in der Benzstraße unterwegs. Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein 31-Jähriger auf einem Parkplatz den 53-Jährigen, wie dieser in seinem Auto offenbar Alkohol konsumierte. Der 31-Jährige wollte den 53-Jährigen am Losfahren hindern. Hierbei fuhr der ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:16

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - In der Zeit von Montag (06.10.2025), 15.00 Uhr, bis Dienstag (07.10.2025), 15.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Virchowstraße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (08.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einer 26-jährigen E-Bike-Fahrerin in der Zollernstraße. Gegen 11.30 Uhr wollte die 57-Jährige von der Fahrbahn nach links auf den Geh- und Radweg auffahren. Die 26-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike den Radweg. Die E-Scooter-Fahrerin übersah offenbar die E-Bike-Fahrerin. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren