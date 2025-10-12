Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1897 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft

Innenstadt - Am Donnerstag (09.10.2025) griff ein 44-jähriger Mann einen 29-jährigen Mann in der Viktoriastraße unvermittelt an. Der 29-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Gegen 10.00 Uhr schlug der 44-Jährige dem 29-Jährigen plötzlich und unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete der 44-Jährige. Eine Streife konnte den 44-Jährigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 44-Jährige am Donnerstag (09.10.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 44-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 44-Jährigen. Der 44-Jährige besitzt die tschechische Staatsbürgerschaft. Der 29-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

