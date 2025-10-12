Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1897 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft
Innenstadt - Am Donnerstag (09.10.2025) griff ein 44-jähriger Mann einen 29-jährigen Mann in der Viktoriastraße unvermittelt an. Der 29-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Gegen 10.00 Uhr schlug der 44-Jährige dem 29-Jährigen plötzlich und unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete der 44-Jährige. Eine Streife konnte den 44-Jährigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 44-Jährige am Donnerstag (09.10.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 44-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 44-Jährigen. Der 44-Jährige besitzt die tschechische Staatsbürgerschaft. Der 29-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell