Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten / Siebenbrunn - Am gestrigen Donnerstag (09.10.2025) fuhr ein 73-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Krankenhausstraße.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein und den Autoschlüssel des Mannes sicher. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 73-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell