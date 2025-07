Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Feuerwehrgerätehaus aufgebrochen, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Mittwoch bemerkte ein Zeuge einen Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus an der Schmedehausener Straße. In der Zeit von Dienstag (15.07.), 15.00 Uhr bis Mittwoch (16.07.), 11.30 Uhr haben Unbekannte zuerst versucht eine Tür aufzuhebeln. Als dies missling haben sie die Scheibe der hinteren Eingangstür eingeschlagen und sind so in das Gebäude gelangt. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Anzeigenzeitpunkt noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Einbruch. Wer Angaben machen oder Hinweise geben kann, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

