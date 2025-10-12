PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1889 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft

Haunstetten - Am Freitag (10.10.2025) entwendete ein 39-Jähriger offenbar ein E-Bike in der Hofackerstraße. Gegen 00.45 Uhr verständigte ein Passant die Polizei, dass der 39-Jährige offenbar ein Fahrrad gestohlen hätte. Die beiden befanden sich in der Straßenbahn. Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der Kontrolle führte der 39-Jährige ein teures Pedelec mit sich. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht vorweisen. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie ein Fahrradschloss auf. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige am Freitag (10.10.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen dem 39-Jährigen. Der 39-Jährige besitzt die deutsche und die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

