Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1896 - Motorradfahrer flüchten vor Polizei

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (12.10.2025) entzogen sich zwei Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle in der Ulmer Straße. Die Polizei stoppte einen Beteiligten und hat die Ermittlungen zu einem bislang Unbekannten bereits aufgenommen. Gegen 02.10 Uhr fielen einer Polizeistreife zwei Motorräder auf, die an einer Ampel in der Ulmer Straße standen. Als diese den Streifenwagen wahrnahmen, flüchten die beiden Fahrer unvermittelt mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Ein Motorrad konnte im Bereich der Neuhäußer Straße durch eine weitere Streife angehalten werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-jährigen Mann (deutscher STA). Der andere Motorradfahrer stürzte in der Äußeren Uferstraße, ließ sein Motorrad auf der Fahrbahn liegen und flüchtete zu Fuß. Die Beamten stellten fest, dass am Motorrad des Flüchtigen ein falsches Kennzeichen montiert war und das Motorrad gar nicht zugelassen war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen die Zulassungsordnung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell