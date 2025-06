LPI-SLF: Autofahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Schleiz (ots) - Kurz vor Mitternacht erklang auf dem Parkplatz vor dem Polizeigebäude in Schleiz ein vehementes Hupen. Bei der Nachschau wurde ein polizeibekannter 44jähriger Mann als Fahrzeugführer in seinem Pkw Mercedes festgestellt. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fiel in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Trunkenheit im Verkehr auf. Auch am gestrigen Abend war der Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,12 Promille positiv. Es folgten ...

