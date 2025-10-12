Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1890 - Polizei bewahrt Mann vor Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (11.10.2025) bewahrten Polizeibeamte einen 21-Jährigen vor der Begehung einer Straftat und entsprechenden Konsequenzen. Der Mann wollte stark alkoholisiert in der Kurt-Schumacher-Straße mit seinem Fahrrad fahren. Gegen 03.30 Uhr meldeten Passanten bei der Polizei laute Musik. Als die Beamten in die Kurt-Schumacher-Straße kamen, stellten sie einen offensichtlich alkoholisierten 21-Jährigen fest, der Musikboxen dabei hatte und offenbar mit seinem Fahrrad fahren wollte. Der Mann kam der Aufforderung der Beamten sofort nach und machte die Musik aus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille und bestätigte damit den Eindruck der Einsatzkräfte. Der Mann wurde eindringlich belehrt und machte sich anschließend zu Fuß auf den Nachhauseweg. Ihm drohen nun keine rechtlichen Konsequenzen.

