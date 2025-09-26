Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: CBRN-Erkunder Seminar in Bad Dürrheim

Konstanz

Am 20.09.2025 nahm die Gefahrstoffeinheit der Feuerwehr Konstanz mit vier Angehörigen der Feuerwehr am diesjährigen CBRN-Erkunder Seminar des Regierungspräsidiums Freiburg teil. Ausrichter war die Feuerwehr Bad Dürrheim. Wie jedes Jahr lud das Regierungspräsidium alle CBRN-Erkunder-Standorte ein, um sich gemeinsam fortzubilden nach dem Motto "Aus der Praxis für die Praxis". CBRN-Erkundungswagen sind spezielle Fahrzeuge zum Spüren, Messen und Melden radioaktiver Quellen und chemischer Gefahren.

Seit Februar 2025 übergibt der Bund über die Länder neue CBRN-Erkundungswagen als Nachfolge für ab 2001 in Dienst gestellten ABC-Erkundungskraftwagen an die unteren Katastrophenschutzbehörden, diese dann an die zuständige Feuerwehr. Diese Auslieferung war Schwerpunkt des diesjährigen Seminars. Im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Freiburg wurden bereits zwei Feuerwehren mit dem neuen CBRN-Erkunder ausgestattet. Es wurden fünf verschiedene Stationen angeboten.

An zwei Stationen wurden sowohl Beladung als auch die neue Messtechnik und Software vorgestellt. An der dritten Station wurde unter Anleitung mit der neuen Messtechnik geübt. Die vierte Station beschäftigte sich mit den Einsatzgrundsätzen bei stationären Gefahrstofflagen, es konnten verschiedene Messverfahren und Messwertbeurteilungen in der Praxis beübt werden.

In der letzten Station wurde durch die Analytische Task Force, kurz ATF, Mannheim vorgestellt, wie die ATF die Feuerwehren unterstützen kann, welche Messtechnik und Analytik hierfür zur Verfügung stehen.

Neben den praktischen Stationen war ausreichend Zeit, um sich gegenseitig auszutauschen und die neuen Erkenntnisse und Erfahrungen zu diskutieren.

Wir möchten uns gerne beim Regierungspräsidium Freiburg für die Organisation und die Möglichkeit dieses Seminars bedanken. Ebenfalls möchten wir uns bei der Feuerwehr Bad Dürrheim für das Ausrichten und die Verpflegung bedanken. Es war ein sehr erfolgreiches Seminar.

