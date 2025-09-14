PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Gemeinsame Übung - Tiefbauunfall auf einer Baustelle

FW Konstanz: Gemeinsame Übung - Tiefbauunfall auf einer Baustelle
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Am Samstag den 06.09.2025 fand eine gemeinsame Übung von der Feuerwehr Konstanz und dem Technischen Hilfswerk Konstanz statt.

Angenommen wurde ein Tiefbauunfall auf einer Baustelle bei dem eine Person in einer Baugrube verschüttet worden war.

Ein solches Szenario ist zwar selten, gehört dennoch zu den besonders anspruchsvollen Einsatzlagen. Bereits geringe Erschütterungen können ausreichen, um lockere Erdmassen ins Rutschen zu bringen und die betroffene Person vollständig zu verschütten.

Um ein weiteres Nachrutschen der Erde zu verhindern, stand daher vor der eigentlichen Rettung zunächst die aufwendige Sicherung der Baugrube im Vordergrund, umso Sicherheit für die Einsatzkräfte und die Person zu gewährleisten. Mit speziellem Abstützmaterial und zusätzlichen Holzverbauten sicherten die Übungsteilnehmer zunächst die Grubenwände.

Erst nachdem die Einsatzstelle stabilisiert war, konnte die Erde Schicht für Schicht vorsichtig entfernt und die Person schonend befreit werden. Die Übung zeigte, wie Personal- und Materialintensiv eine solche Rettung sein kann und wie wichtig das Zusammenspiel der Rettungskräfte ist.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Konstanz
Fabian Daltoe
E-Mail: presse@feuerwehr-konstanz.de
https://feuerwehr.konstanz.de/

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Konstanz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren