FW Konstanz: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Konstanz

Am Montagmittag um 13:07 Uhr löste die Brandmeldeanlage (BMA) einer Gemeinschaftsunterkunft in der Steinstraße aus. Die alarmierten Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der Abteilung Petershausen trafen kurz darauf am Einsatzort ein.

Im Rahmen der Erkundung stellte sich heraus, dass im Gebäude eine Matratze gebrannt hatte. Durch das schnelle Eingreifen von Bewohnern wurde die brennende Matratze aus einem Fenster ins Freie befördert, sodass sich der Brand nicht im Gebäude ausbreiten konnte.

Der betroffene Bereich war jedoch noch stark verraucht. Die Einsatzkräfte löschten die Matratze im Außenbereich ab, kontrollierten sämtliche Zimmer auf weitere Personen. Parallel wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht um den Rauch aus dem Gebäude zu drücken.

Nachdem das Gebäude wieder rauchfrei war konnte das Gebäude wieder an den Betreiber und die Polizei übergeben werden. Personen wurden nicht verletzt.

- Einsatzstichwort: BMA2 Personenschutz - Datum: 11.08.2025 - Uhrzeit: 13:07 Uhr - Einsatzort: Steinstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen - Fahrzeuge: 6/11, 6/46, 6/33-1, 6/44-2, 6/44-3

