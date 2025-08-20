FW Konstanz: 3. Firefighter Combat Challenge Stuttgart

Feuerwehr Konstanz

3. Firefighter Combat Challenge Stuttgart

Konstanz

Am Samstag, den 16.08.2025, fand in der Panzerkaserne Böblingen bei der US Army Garrison Stuttgart die 3. Firefighter Combat Challenge Stuttgart statt. Das Teilnehmerfeld setzte sich überwiegend aus Feuerwehren der Region Stuttgart sowie aus Mannschaften der US-amerikanischen Stützpunkte in Deutschland, unter anderem aus Spangdahlem und Ramstein, zusammen.

Die Feuerwehr Konstanz nahm mit drei Teilnehmern an den Wettkämpfen teil. Die Firefighter Combat Challenge ist ein sportlicher Wettbewerb, bei dem Feuerwehrangehörige unter Atemschutz verschiedene Aufgaben in Form eines Parcours absolvieren. Alle drei Teilnehmer der Feuerwehr Konstanz starteten in der Kategorie "Einzellauf", bei der sämtliche Stationen mit angeschlossenem Atemschutzgerät zu bewältigen sind.

Zusätzlich traten Andreas Wilhelm und Sven Reuter gemeinsam in der Kategorie "Tandem" an. Hierbei teilen sich zwei Feuerwehrsportler die Strecke auf und übergeben zum Wechsel symbolisch einen Staffelstab. Für Tim Schaffert war es die erste Teilnahme an einem Wettkampf dieser Art, die er mit einem zweiten Platz in seiner Altersklasse erfolgreich abschloss.

Nachfolgend die Ergebnisse unserer Teilnehmer:

- Sven Reuter: Gesamtwertung Platz 5, Altersklasse Männer 45; Platz 2 - Tim Schaffert: Gesamtwertung Platz 10, Altersklasse Männer; Platz 2 - Andreas Wilhelm: Gesamtwertung Platz 17, Altersklasse Männer 45; Platz 5 - Tandemlauf (Sven Reuter / Andreas Wilhelm): Platz 5

Wir gratulieren zu dieser sportlichen Leistung!

