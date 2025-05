POL-KI: 250520.1 Kiel: Fußgänger von Bus erfasst

Kiel / Kreis Plön (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Kiel und im Kreis Plön zu drei Vergehen wegen Trunkenheit im Verkehr gekommen. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten sich jeweils über den Polizeinotruf und alle Fahrer konnten durch Einsatzkräfte angetroffen werden. In einem Fall dürften andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, daher erfolgt hierzu ein Zeugenaufruf. In der Nacht von Freitag auf ...

mehr