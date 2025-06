Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Glaner Straße - drei Verletzte, Rettungshubschrauber im Einsatz

Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Mittwochmittag gegen 13:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Glaner Straße im Stadtgebiet alarmiert. Nach ersten Notrufen sollte eine Person in einem der beteiligten Fahrzeuge eingeklemmt sein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Zwei Pkw waren kollidiert. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, darunter zwei schwer. Eine Person war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen, der sich mit einem Patienten auf dem Weg in ein Krankenhaus befand, erkannte die Situation und leitete sofort Maßnahmen ein. Während die Versorgung des transportierten Patienten im Inneren des Rettungswagens sichergestellt wurde, verschaffte sich das andere Besatzungsmitglied einen Überblick über die Einsatzstelle und übernahm die Erstversorgung der Unfallbeteiligten.

Aufgrund des kritischen Zustands der eingeklemmten Person ordnete der Rettungsdienst eine Sofortrettung an. Die Feuerwehr leitete daraufhin umgehend technische Maßnahmen zur Befreiung des Patienten ein. Direkt im Anschluss erfolgten weiterführende medizinische Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber aus Bremen landete in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle und unterstützte die Versorgung des Schwerverletzten. Nach der Stabilisierung wurde dieser per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden weiteren Verletzten wurden nach rettungsdienstlicher Versorgung bodengebunden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr übernahm im weiteren Einsatzverlauf die Sicherstellung des Brandschutzes, das Abstreuen und Eindämmen ausgetretener Betriebsstoffe sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterien. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

"Die Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte - vom zufällig anwesenden Rettungswagen über die Feuerwehr bis hin zum Rettungshubschrauber - war in diesem Fall hervorragend abgestimmt und entscheidend für die schnelle Versorgung der Verletzten", erklärt Jannik Stiller, Pressesprecher der Feuerwehr Wildeshausen.

Im Einsatz waren rund 35 Kräfte der Feuerwehr Wildeshausen sowie Polizei und Rettungsdienst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Sofortrettung: Die sogenannte Sofortrettung kommt zum Einsatz, wenn der Zustand eines Patienten lebensbedrohlich ist und eine schnelle Befreiung Vorrang vor einer schonenden Rettung hat. Ziel ist es, die Person so zügig wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien, um umgehend lebensrettende Maßnahmen einleiten zu können.

Bildmaterial: Es waren freie Medienvertreter der ansässigen Reporter vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell