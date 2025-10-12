PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1893 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

B17 / Haunstetten Süd / FR Süden - Am Freitag (10.10.2025) ereignete sich auf der B17 ein Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Beteiligter flüchtete. Verletzt wurde niemand. Gegen 13.15 Uhr war ein Audi auf der rechten Spur der B17 in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Haunstetten Süd überholte ein bislang Unbekannter den Audi rechts, indem er die Ausfädelspur benutzte. Bei dem Manöver scherte der Unbekannte anschließend so knapp vor dem Audi wieder ein, dass dieser auf die linke Fahrspur ausweichen musste. Dabei stieß der Audi mit einem Ford zusammen, der bereits auf der linken Spur unterwegs war. Die Fahrerin eines Dacia konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr gegen das Heck des Ford auf. Der Unbekannte fuhr ohne Anzuhalten weiter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten. Offenbar fiel bereits vor dem Unfall der Unbekannte mit seinem Fahrzeug wegen gefährlicher Überholmanöver auf. Unfallzeugen, die auch Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
