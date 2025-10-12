Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1894 - Polizei ermittelt Beteiligte nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (11.10.2025) ereignete sich in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein Verkehrsunfall. Die vermeintliche Verursacherin flüchtete zunächst und konnte schließlich durch die Polizei ermittelt werden. Gegen 16.30 Uhr beobachteten Passanten, wie ein Auto beim Abbiegen gegen ein Verkehrsschild fuhr. Anschließend setzte das Auto zurück und flüchtete. Ein Zeuge verfolgte das Fahrzeug und stellte die Fahrerin in der Graf-von-Seyssel-Straße zur Rede. Die Polizei wurde alarmiert. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 40-jährigen Fahrerin (kroatische STA) fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Fahrt war somit beendet und die Beamten stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein der 40-Jährigen sicher. Der genaue Sachschaden am Fahrzeug und Straßenschild muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Unfallflucht gegen die Frau.

