Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1891 - Polizei beendet Veranstaltung

Augsburg (ots)

Spickel - Herrenbach - Weil sich mehrere Personen in einer Gaststätte aggressiv verhielten, wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten beendeten die Veranstaltung und schickten die Beteiligten nach Hause. Gegen 20.10 Uhr fand in einer Gaststätte eine Veranstaltung mit etwa 100 Personen statt. Weil sich schließlich einige Gäste aggressiv verhielten und auch Inventar beschädigten, wurde die Polizei verständigt. Die Veranstaltung wurde anschließend auf Grund des Verhaltens der Gäste beendet. Einsatzkräfte der Polizei mussten anschließend einige uneinsichtige Gäste einen Platzverweis erteilen und mehrere Personen teilweise aus dem Lokal schieben. Anschließend versuchten einige Personen, wieder in die Gaststätte zurückzukommen und widersetzen sich dabei auch körperlich den Anweisungen der Beamten. Zudem wurden Einsatzkräfte beleidigt. Schließlich beruhigte sich die Situation vor Ort und die Gäste verließen den betreffenden Bereich. Die Polizei ermittelt nun gegen mindestens drei Personen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung. Bei diesen drei Personen handelt es sich jeweils um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell