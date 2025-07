POL-PPTR: Zwei Diebstähle aus Autos

Schweich (ots) - Am Montag, dem 8. Juli 2025, gegen 14:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Markus-Konder Straße in Schweich. Die beiden Täterinnen wurden durch den Eigentümer bei der Tatausführung überrascht und flüchteten mitsamt des Diebesgutes. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizeiinspektion Schweich konnten ...

mehr