Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsidium Trier informiert in Daun zum Thema Callcenter-Betrug - Präventionsexperten am 10. Juli im Einsatz

Daun (ots)

Am Donnerstag, dem 10. Juli 2025, wird die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier von 10 bis 15 Uhr in Daun unterwegs sein, um dort mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und die Menschen über die Gefahren des sogenannten Call-Center-Betrugs aufzuklären.

Im Fokus der Aktion stehen insbesondere ältere Menschen, die immer wieder ins Visier von Telefonbetrügern geraten. Die Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Trier geben wertvolle Tipps, wie man betrügerische Anrufe erkennen und sich vor einem Betrug schützen kann. "Wir möchten mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen, über typische Betrugsmaschen informieren und aufklären, wie sie sich im Ernstfall richtig verhalten können", so Kriminalhauptkommissar Sascha Lerchner, der stellvertretende Leiter der Zentralen Prävention.

Für die Menschen in Daun gilt: Sollten Sie unser Team in einem Geschäft oder in der Fußgängerzone von Daun antreffen: Scheuen Sie sich nicht - sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf den Austausch und stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Beginn der Präventionsaktion ist um 10 Uhr am Forum in der Leopoldstraße in Daun.

