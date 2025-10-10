Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach der vermisst gemeldeten Fabienne Monika S.

Die 15-Jährige hat ihre Mönchengladbacher Wohngruppe am Mittwoch, 24. September verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist ein Einkaufszentrum in Mönchengladbach, von dort ist sie in unbekannte Richtung weggelaufen. Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste im Raum Köln aufhalten könnte.

Fabienne Monika S. ist etwa 1,66 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat braune, lange Haare. Zuletzt trug sie eine dunkelgraue, bauchfreie Jacke und eine auffällige Jeans mit Gürtelschnalle ums Bein. Außerdem hat sie ein rosafarbenes Tattoo am linken Handgelenk.

Ein aktuelles Foto von Fabienne Monika S. kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/182830

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Fabienne Monika S. machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

