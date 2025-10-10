PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach der vermisst gemeldeten Fabienne Monika S.

Die 15-Jährige hat ihre Mönchengladbacher Wohngruppe am Mittwoch, 24. September verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist ein Einkaufszentrum in Mönchengladbach, von dort ist sie in unbekannte Richtung weggelaufen. Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste im Raum Köln aufhalten könnte.

Fabienne Monika S. ist etwa 1,66 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat braune, lange Haare. Zuletzt trug sie eine dunkelgraue, bauchfreie Jacke und eine auffällige Jeans mit Gürtelschnalle ums Bein. Außerdem hat sie ein rosafarbenes Tattoo am linken Handgelenk.

Ein aktuelles Foto von Fabienne Monika S. kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/182830

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Fabienne Monika S. machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:56

    POL-MG: 31-jähriger Tatverdächtiger wegen illegalem Drogenhandel in U-Haft

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 8. Oktober, ist es Ermittlern der Polizei Mönchengladbach gelungen, einen 31-jährigen Mann vorläufig festzunehmen, der im Verdacht steht, illegalen Handel mit Heroin und Kokain zu betreiben. Der 31-Jährige wurde mehrfach dabei beobachtet, wie er Betäubungsmittel verkaufte. Am Mittwoch kam es gegen 12 Uhr an der Rathenaustraße ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:56

    POL-MG: Cannabisplantage auf der Brucknerallee aufgedeckt

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 8. Oktober, meldete ein Zeuge den Verdacht des Betriebes einer Cannabisplantage auf der Brucknerallee in Mönchengladbach. Den Betreiber der Plantage erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Anbaus von Cannabispflanzen außerhalb der erlaubten Menge zum Eigenkonsum. Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach gingen dem Hinweis auf den Anbau umgehend nach und wurden fündig: In dem ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:10

    POL-MG: Polizei stellt 14-Jährigen mit gestohlenem Motorrad

    Mönchengladbach (ots) - Bei einem polizeibekannten Jugendlichen hat die Polizei am Mittwoch, 8. Oktober, ein gestohlenes Motorrad sowie zwei weitere Fahrzeuge sichergestellt. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei darüber, dass gegen 19.15 Uhr ein augenscheinlich Jugendlicher im Stadtteil Eicken auf einem Motorrad unterwegs sei. Vor Ort trafen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren