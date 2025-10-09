POL-MG: Cannabisplantage auf der Brucknerallee aufgedeckt
Mönchengladbach (ots)
Am Mittwoch, 8. Oktober, meldete ein Zeuge den Verdacht des Betriebes einer Cannabisplantage auf der Brucknerallee in Mönchengladbach. Den Betreiber der Plantage erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Anbaus von Cannabispflanzen außerhalb der erlaubten Menge zum Eigenkonsum.
Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach gingen dem Hinweis auf den Anbau umgehend nach und wurden fündig: In dem Mehrfamilienhaus erstreckte sich über mehrere Etagen eine Indoorplantage mit Cannabispflanzen. In den Räumlichkeiten befanden sich zudem diverse Anbauutensilien wie Wärmestrahler und Zeitschaltuhren. Eine von der Polizei beauftragte Firma baute die Plantage unter Aufsicht der Beamten ab. Insgesamt stellten sie circa 900 Gewächse in verschiedenen Wachstumsphasen sicher.
Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern an. (lh)
