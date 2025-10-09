Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Präventionskampagne zum Einbruchschutz "Riegel vor! Sicher ist sicherer.": Info-Abend und Telefon-Hotline

Mönchengladbach (ots)

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist im Jahr 2024 von 27.061 Fällen auf 28.464 Fälle gestiegen. Dies ist ein Anstieg von über fünf Prozent.

Vor diesem Hintergrund findet vom 24. bis 26. Oktober in Nordrhein-Westfalen ein landesweites Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruchdiebstahl statt, parallel zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" der Initiative KEINBRUCH am 26. Oktober.

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Das Team der Kriminalprävention der Polizei Mönchengladbach informiert zum Thema Einbruchschutz bei einer Abendveranstaltung. In einem 90-minütigen Vortrag bekommen Interessierte alle Informationen zum Einbruchschutz: vom eigenen richtigen Verhalten bis zu nützlicher Sicherungstechnik inklusive Tipps zu Handwerkern, die diese Technik installieren.

Die kostenfreie Informationsveranstaltung findet am Freitag, 24. Oktober, um 18 Uhr in der Polizeiwache in Rheydt an der Bahnhofstraße 64 statt.

Aber Achtung: Die Plätze sind begrenzt, daher bitten wir um Anmeldung bis Mittwoch, 22. Oktober, unter 02161-29-12514.

Des Weiteren haben Interessierte die Möglichkeit, am Sonntag, 26. Oktober, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr alle Ihre Fragen zum Thema Einbruchschutz den Experten der Polizei telefonisch zu stellen. Sie freuen sich auf Anrufe unter 02161-29-12514. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell