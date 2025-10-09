PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Präventionskampagne zum Einbruchschutz "Riegel vor! Sicher ist sicherer.": Info-Abend und Telefon-Hotline

Mönchengladbach (ots)

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist im Jahr 2024 von 27.061 Fällen auf 28.464 Fälle gestiegen. Dies ist ein Anstieg von über fünf Prozent.

Vor diesem Hintergrund findet vom 24. bis 26. Oktober in Nordrhein-Westfalen ein landesweites Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruchdiebstahl statt, parallel zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" der Initiative KEINBRUCH am 26. Oktober.

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Das Team der Kriminalprävention der Polizei Mönchengladbach informiert zum Thema Einbruchschutz bei einer Abendveranstaltung. In einem 90-minütigen Vortrag bekommen Interessierte alle Informationen zum Einbruchschutz: vom eigenen richtigen Verhalten bis zu nützlicher Sicherungstechnik inklusive Tipps zu Handwerkern, die diese Technik installieren.

Die kostenfreie Informationsveranstaltung findet am Freitag, 24. Oktober, um 18 Uhr in der Polizeiwache in Rheydt an der Bahnhofstraße 64 statt.

Aber Achtung: Die Plätze sind begrenzt, daher bitten wir um Anmeldung bis Mittwoch, 22. Oktober, unter 02161-29-12514.

Des Weiteren haben Interessierte die Möglichkeit, am Sonntag, 26. Oktober, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr alle Ihre Fragen zum Thema Einbruchschutz den Experten der Polizei telefonisch zu stellen. Sie freuen sich auf Anrufe unter 02161-29-12514. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 22:27

    POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 11-Jährige wurde gefunden

    Mönchengladbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstag vermissten Arina S. wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:19

    POL-MG: Autofahrer fährt Mitarbeiter über den Fuß und flüchtet | Zeugen gesucht

    Mönhengladbach (ots) - Am Montag, 6. Oktober, soll ein Autofahrer einem Mitarbeiter eines Supermarktes an der Dahlener Straße über die Füße gefahren und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Auf dem Parkplatz des Supermarktes soll es gegen 17.45 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Staplerfahrer und einem ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:23

    POL-MG: Verkehrsunfall auf Parkplatz: 26-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 5. Oktober, ist es gegen 21.39 Uhr auf dem Parkplatz P4 an der Straße Am Nordpark zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 26-Jähriger leicht verletzt wurde. Der am Unfall beteiligte Fahrer eines blauen Mercedes-Benz GLB 220 ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen sowie den Autofahrer. Nach Angaben des 26-Jährigen habe er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren