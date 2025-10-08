PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 11-Jährige wurde gefunden

Mönchengladbach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstag vermissten Arina S. wird hiermit zurückgenommen.

Der Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden.

Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu löschen und danken für die Mithilfe.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

