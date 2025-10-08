POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 11-Jährige wurde gefunden
Mönchengladbach (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstag vermissten Arina S. wird hiermit zurückgenommen.
Der Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden.
Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu löschen und danken für die Mithilfe.
