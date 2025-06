Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. KN) Unfallflucht auf dem LIDL Parkplatz - Polizei sucht Zeugen (31.05.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag auf dem Parkplatz des Discounters LIDL in der Max-Stromeyer-Str. ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf dem Parkplatz abgestellten schwarzen BMW der 5er Reihe am hinteren linken Kotflügel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 1000,- EUR zu kümmern.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

