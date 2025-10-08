Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei Mönchengladbach spendet für den guten Zweck

Mönchengladbach (ots)

Gemeinsam Gutes tun - Polizei Mönchengladbach übergibt Spenden an soziale Einrichtungen

Auch in diesem Jahr haben die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Mönchengladbach im Rahmen ihres traditionellen Behördenfestes nicht nur gemeinsam gefeiert, sondern zugleich Gutes bewirkt. Aus den Einnahmen der Veranstaltung konnten nun insgesamt 500 Euro an zwei lokale Vereine übergeben werden.

Je 250 Euro gingen an den Verein Zornröschen e.V., der sich gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen engagiert, sowie an den Verein Insel Tobi e.V., der sich mit großem Einsatz um Familien und Kinder in schwierigen Lebenslagen kümmert.

"Als Polizei verstehen wir uns nicht nur als Freund und Helfer im Einsatzdienst, sondern auch als Teil der Gesellschaft. Wenn die klassischen Einsätze weniger werden, möchten wir die Gelegenheit nutzen, präventiv zu helfen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen", so der stellvertretende Behördenleiter Guido Henn im Übergabetermin. Begleitet wurde er von Polizeikommissarin Bahar Tekten und Polizeihauptkommissarin Sandra Stiels, die hier mit einem Komitee federführend für die Planung des Behördenfestes zuständig waren.

Das Behördenfest bietet jedes Jahr eine gute Möglichkeit, den Teamgeist zu stärken und gleichzeitig soziale Projekte in der Region zu unterstützen. Die Polizei Mönchengladbach freut sich, mit ihrer Spende einen kleinen Beitrag zu wichtigen Initiativen in der Stadt leisten zu können und blickt auch positiv in das kommende Jahr. "Denn wir möchten solche positiven Aktionen wie die Sachspendenübergabe an die Diakonie von letzter Woche oder eine Geldspende für Projekte unserer Stadt, die Menschen mittelbar helfen können, fortführen" so Sandra Stiels.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell