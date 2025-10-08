PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 11-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei fahndet nach der vermisst gemeldeten Arina S., die am 07. Oktober, ihre soziale Einrichtung verlassen hat und nicht wie vereinbart gegen 18 Uhr zurückgekehrt ist. Da alle polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der 11-Jährigen geführt haben, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um Mithilfe. Die Vermisste ist telefonisch nicht erreichbar. Ermittlungen ergaben, dass sie in Berlin mit Freunden unterwegs gewesen sei. Arina trug beim letzten bekannten Kontakt ein graues Sweatshirt, Jeanshose und eine schwarze Winterjacke.

Ein aktuelles Foto von Arina kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/182528

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise bitte an 02161-290.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

