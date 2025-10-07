Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes Sprinter in Odenkirchen-Mitte gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die zwischen Sonntag, 5. Oktober, 20 Uhr und Montag, 6. Oktober, 9 Uhr den Diebstahl eines Sprinters beobachtet haben.

Der Halter hatte seinen Wagen nach eigenen Angaben in Odenkirchen-Mitte im Bereich der Kreuzung Wiedemannstraße / Burgbongert am Fahrbahnrand abgestellt und verschlossen. Als er am Montagmorgen dorthin zurückkehrte, sei der Sprinter nicht mehr auffindbar gewesen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Sprinter von Mercedes Benz in der Farbe Weiß. Auf der Heckscheibe befindet sich ein Aufkleber in Form einer Weltkugel mit einem Spruch darunter.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.(sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell