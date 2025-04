POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, den 25.04.2025, in dem Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rügener Straße, in 26969 Butjadingen, Ortsteil Tossens. In dem oben genannten Zeitraum wurde ein Audi Avant auf einem Parkplatz durch einen anderen Pkw beim Ein- oder Ausparken leicht beschädigt. Der Unfallverursacher ...

mehr