POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Butjadingen +++ Zeugenaufruf

Am Freitag, den 25.04.2025, in dem Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rügener Straße, in 26969 Butjadingen, Ortsteil Tossens. In dem oben genannten Zeitraum wurde ein Audi Avant auf einem Parkplatz durch einen anderen Pkw beim Ein- oder Ausparken leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.

