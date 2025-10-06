PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 4. Oktober, meldete eine Zeugin der Polizei einen Mann, der sich ihr in schamverletzender Weise gezeigt haben soll.

Der Vorfall soll sich gegen 18.15 Uhr nahe der Marie-Juchacz-Straße in Odenkirchen ereignet haben. Eine 70-Jährige war mit ihren Hunden aus Richtung Mongshof kommend auf einem Feldweg unterwegs. Dort sei sie kurz vor der Marie-Juchacz-Straße auf einen Mann getroffen, der sich vor ihr am Wegesrand entblößt habe. Kurz darauf soll er zudem an seinem Glied manipuliert haben.

Die Zeugin beschreibt den Mann wie folgt:

Zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunkler Teint und von schlanker Statur. Seine Körpergröße wird auf ca. 1,75 Meter geschätzt. Der Tatverdächtige habe eine dunkelblaue Jacke, eine graue Hose und weiße Turnschuhe getragen. Zudem habe er einen dunkelblauen Rucksack bei sich geführt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

  • 06.10.2025 – 11:17

    POL-MG: 48-Jähriger in Odenkirchen ausgeraubt

    Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Ruhrfelder Straße / Kohrbleiche haben Unbekannte am gestrigen Sonntag, 5. Oktober, gegen 14.45 Uhr einen Mann nach ersten Erkenntnissen angegriffen und ausgeraubt. Der 48-Jährige war gerade zu Fuß unterwegs, als drei männliche Tatverdächtige auf ihn zugekommen seien und eine der Personen ihm gegen den Kopf geschlagen habe. Anschließend sollen sie Bargeld in vierstelliger ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 09:03

    POL-MG: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am 03.10.2025 ist ein 28-jähriger Radfahrer auf der Sternstraße / Wehnerstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Radfahrer befuhr gegen 23:30 Uhr verbotswidrig den Radweg der Sternstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Eine 64-jährige Autofahrerin übersah den Radfahrer offenbar, als sie von der Sternstraße nach rechts in die Wehnerstraße abbiegen wollte. Im ...

    mehr
