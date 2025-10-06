Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 4. Oktober, meldete eine Zeugin der Polizei einen Mann, der sich ihr in schamverletzender Weise gezeigt haben soll.

Der Vorfall soll sich gegen 18.15 Uhr nahe der Marie-Juchacz-Straße in Odenkirchen ereignet haben. Eine 70-Jährige war mit ihren Hunden aus Richtung Mongshof kommend auf einem Feldweg unterwegs. Dort sei sie kurz vor der Marie-Juchacz-Straße auf einen Mann getroffen, der sich vor ihr am Wegesrand entblößt habe. Kurz darauf soll er zudem an seinem Glied manipuliert haben.

Die Zeugin beschreibt den Mann wie folgt:

Zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunkler Teint und von schlanker Statur. Seine Körpergröße wird auf ca. 1,75 Meter geschätzt. Der Tatverdächtige habe eine dunkelblaue Jacke, eine graue Hose und weiße Turnschuhe getragen. Zudem habe er einen dunkelblauen Rucksack bei sich geführt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell